Передавали информацию ГНС: двум налоговикам сообщено о подозрении – Кравченко

Два должностных лица налоговой службы из Днепропетровской и Полтавской областей, которые незаконно передавали информацию ГНС, получили уведомление о подозрении в совершении ими уголовного правонарушения.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Повышение доверия к ГНС напрямую зависит от нашей способности признавать ошибки. Не покрывать своих, а самоочищаться от недобросовестных работников и тех, кто нарушает закон. О таких фактах неприятно говорить, но без этого доверия к ГНС не будет. Два должностных лица налоговой службы из Днепропетровской и Полтавской областей, которые незаконно передавали информацию ГНС, получили уведомление о подозрении в совершении ими уголовного правонарушения - сообщил Кравченко.

Как сообщил Кравченко, оба налоговика имели доступ к информации, которая обрабатывается и хранится в информационно-коммуникационной системе ГНС.

В течение 2024 года они несанкционированно копировали информацию из Единого реестра налоговых накладных о налогоплательщиках. Впоследствии "сливали" ее посторонним лицам, в частности администратору одного из Telegram-каналов, который ее сбывал. Это данные о финансовой деятельности компаний, цены на товары, контрагентов. Информация могла быть использована конкурентами в ущерб добросовестному бизнесу - добавил Кравченко.

Он отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГНС с ГСУ и Департаментом киберполиции Нацполиции, Офисом Генерального прокурора и ГКИБ СБУ, факты несанкционированного копирования и сбыта информации с ограниченным доступом из системы ГНС были задокументированы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

Это сигнал для всех желающих "сливать" и торговать закрытыми данными ГНС. Придется отвечать по закону - резюмировал глава ГНС.

Напомним

Более 1000 субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через Электронный кабинет для предотвращения возможных нарушений порядка проведения расчетов. Впервые в истории Государственная налоговая служба выбрала профилактику нарушений, а не наказание.