Передавали інформацію ДПС: двом податківцям повідомлено про підозру - Кравченко

Два посадовці податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які незаконно передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення.

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

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Підвищення довіри до ДПС напряму залежить від нашої здатності визнавати помилки. Не покривати своїх, а самоочищатися від недоброчесних працівників та тих, хто порушує закон. Про такі факти неприємно говорити, але без цього довіри до ДПС не буде. Два посадовці податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які незаконно передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення - повідомив Кравченко.

Як повідомив Кравченко, обидва податківці мали доступ до інформації, яка обробляється та зберігається в інформаційно-комунікаційній системі ДПС.

Протягом 2024 року вони несанкціоновано копіювали інформацію із Єдиного реєстру податкових накладних про платників податків. Згодом "зливали" її стороннім особам, зокрема адміністратору одного з Telegram-каналів, який її збував. Це дані про фінансову діяльність компаній, ціни на товари, контрагентів. Інформація могла бути використана конкурентами на шкоду добросовісному бізнесу - додав Кравченко.

Він зазначив, що завдяки ефективній співпраці Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС із ГСУ та Департаментом кіберполіції Нацполіції, Офісом Генерального прокурора та ДКІБ СБУ, факти несанкціонованого копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом із системи ДПС були задокументовані.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Це сигнал для всіх охочих "зливати" та торгувати закритими даними ДПС. Доведеться відповідати за законом - резюмував голова ДПС.

Нагадаємо

Понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків. Уперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання.