Передавали інформацію ДПС: двом податківцям повідомлено про підозру - Кравченко
Київ • УНН
Посадовці податкової служби незаконно передавали інформацію ДПС. Вони копіювали дані з Єдиного реєстру податкових накладних та передавали їх стороннім особам.
Два посадовці податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які незаконно передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Підвищення довіри до ДПС напряму залежить від нашої здатності визнавати помилки. Не покривати своїх, а самоочищатися від недоброчесних працівників та тих, хто порушує закон. Про такі факти неприємно говорити, але без цього довіри до ДПС не буде. Два посадовці податкової служби з Дніпропетровщини та Полтавщини, які незаконно передавали інформацію ДПС, отримали повідомлення про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення
Як повідомив Кравченко, обидва податківці мали доступ до інформації, яка обробляється та зберігається в інформаційно-комунікаційній системі ДПС.
Протягом 2024 року вони несанкціоновано копіювали інформацію із Єдиного реєстру податкових накладних про платників податків. Згодом "зливали" її стороннім особам, зокрема адміністратору одного з Telegram-каналів, який її збував. Це дані про фінансову діяльність компаній, ціни на товари, контрагентів. Інформація могла бути використана конкурентами на шкоду добросовісному бізнесу
Він зазначив, що завдяки ефективній співпраці Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ДПС із ГСУ та Департаментом кіберполіції Нацполіції, Офісом Генерального прокурора та ДКІБ СБУ, факти несанкціонованого копіювання та збуту інформації з обмеженим доступом із системи ДПС були задокументовані.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Це сигнал для всіх охочих "зливати" та торгувати закритими даними ДПС. Доведеться відповідати за законом
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Понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків. Уперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання.