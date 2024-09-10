Перед судом предстанет руководство исправительной колонии в Запорожье, в которой пытали осужденных

Правоохранители завершили расследование в отношении руководства «Бердянской исправительной колонии (№ 77)». В колонии пытали осужденных для обогащения руководства учреждения. Обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, поборы и пытки в колонии осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательства у них и их родных денег. Непосредственно пытками занимались другие осужденные.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания - рассказали в ГБР.

Отмечается, что к осужденным в течение первых 14 дней пребывания в участке карантина и распределения ежедневно применялись многочисленные пытки. Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по ягодичной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой.

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Также применялось связывание или иммобилизация лица на длительное время. Заставляли в одном положении в течение нескольких часов, приседать более 500 и более раз и т.д.

В перерыве между пытками потерпевшим предлагалось позвонить своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку средства, суммы которых варьировались от одной до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования палачей и сбрасывать деньги, указали в ГБР.

Собранные средства ежемесячно направлялись в колонию в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям.

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Сейчас в суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего руководителя государственного учреждения «Бердянская исправительная колония (№ 77)» и его первого заместителя, а также 7 осужденных, которые добровольно согласились стать их приспешниками.

Действия обвиняемых квалифицированы частью первой статьи 255 (создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации и совершаемых ею преступлениях) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 671 - IX от 04.06.2020), частью второй статьи 127 (пытки), частью четвертой статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.