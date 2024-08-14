На Буковине расследуют пытки ребенка: мать подозревают в том, что посадила сына на цепь

В Черновицкой области полицейские начали следствие по факту пыток ребенка - подозревают мать в том, что посадила малолетнего сына на цепь, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

В полицию обратилась староста Старостинского округа, которая, проходя мимо двора 34-летней жительницы Мамаевской общины, "заметила привязанного цепью мальчика".

"Жительница Черновицкого района привязывала 10-летнего сына цепью за ногу и удерживала его во дворе", - указали в полиции.

"10-летнего мальчика изъяли из семьи, сейчас он находится в детской больнице", - сообщили в полиции.

Как сообщается, женщина самостоятельно воспитывает еще четырех сыновей в возрасте 3, 4, 6 и 7 лет, также имеет 14-летнюю дочь, которая постоянно проживает с бабушкой. "До принятия специалистами соответствующего решения, они находятся под присмотром бабушки и дедушки, которые проживают отдельно", - указали в полиции.

Свои преступные действия мать, как сообщается, объяснила "методом воспитания, чтобы ее малолетний сын не дебоширил и не убегал из дома".

Открыто уголовное производство по ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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