Перед судом постане керівництво виправної колонії на Запоріжжі, в якій катували засуджених

Правохоронці завершили розслідування щодо керівництва "Бердянської виправної колонії (№ 77)". В колонії катували засуджених для збагачення керівництва закладу. Обвинувальні акти направлено до суду. Про це повідомили в ДБР, передає УНН.

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За даними правоохоронців, побори та катування в колонії здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво запровадило цілу процедуру катування засуджених та вимагання у них та їхніх рідних грошей. Безпосередньо катуванням займались інші засудженні.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини і примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки - розповіли в ДБР.

Зазначається, що до засуджених протягом перших 14 днів перебування у дільниці карантину та розподілу щоденно застосовувалися численні катування. Їх били пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, кулаками в область хребців шиї, викручували руки за спиною, били палицею по сідничній області, відбивали фаланги пальців рук пластиковою або дерев’яною палицею, заносили під нігті грибкові інфекції забрудненою швейною голкою.

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Також застосовувалось зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час. Змушували в одному положенні протягом декількох годин, присідати понад 500 і більше раз тощо.

У перерві між катуванням потерпілим пропонувалось зателефонувати своїм рідним і попросити скинути на окремо визначену картку кошти, суми яких варіювалися від однієї до 100 тисяч гривень, залежно від матеріального становища родичів.

Не витримуючи щоденних катувань, потерпілі та їх рідні змушені були виконувати вимоги катівників та скидати гроші, вказали в ДБР.

Зібрані кошти щомісячно направлялися до колонії у посилках для конкретно визначених засуджених, надалі вилучалися у них та передавалися керівникам.

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Наразі до суду скеровано обвинувальні акти щодо колишнього керівника державної установи "Бердянська виправна колонія (№ 77)" та його першого заступника, а також 7 засуджених, які добровільно погодилися стати їх поплічниками.

Дії обвинувачених кваліфіковані частиною першою статті 255 (створення та керівництво злочинною організацією, участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 671 - IX від 04.06.2020), частиною другою статті 127 (катування), частиною четвертою статті 189 (вимагання) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.