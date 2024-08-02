Бывший начальник Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области получил премию 400% и пенсию после выявления систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных. Об этом заявил Омбудсман Дмитрий Лубинец. Он призвал ГБР расследовать дело, сообщает УНН.

Детали

Лубинец напомнил, что в конце мая обращал внимание Минюста на обнародованные факты пыток осужденных Божковской исправительной колонии № 16, выявленные в 2022-2023 годах.

6 июня министерство начало проведение служебного расследования по фактам пыток и вымогательства имущества осужденных в колонии.

По результатам изучения установили, что в июле 2023 года во время проведения служебного расследования, не дожидаясь окончательных выводов, согласовано увольнение по собственному желанию начальника учреждения с выплатой ему премий 400% к должностному окладу «за особые достижения в работе» и других денежных выплат на общую сумму почти 400 тыс. грн - рассказал Лубинец.

Более того, по данным Омбудсмена, в декабре 2023 года экс-руководитель учреждения смог получить решение об установлении ему максимального уровня пенсии.

«Следователи Госбюро расследований должны определить почему после установленных систематических нарушений и фактов пыток и избиения осужденных руководство ДКВС Украины приняло решение о безосновательном и незаконном начислении 400% премирования руководителя», - призвал Лубинец.

Напомним

В конце мая в ГБР и Офисе Генпрокурора заявляли о сообщении о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)» в Полтавской области. Их подозревают в пытках заключенных.