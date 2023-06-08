Перед подрывом на Каховской ГЭС оккупанты глушили связь и не предупредили собственные подразделения - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Перед тем, как совершить подрыв на Каховской ГЭС, россияне глушили связь и не предупредили собственные подразделения, сообщила в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, добавив, что таким образом рф хотела максимально скрыть свою виновность в трагедии, передает УНН.
Цитата
“Они (враг - ред.) глушили связь перед самым подрывом и не сообщили даже своим подразделениям. Многие из оккупационных войск или остались под водой, или страдают и ждут на крыше и умоляют о помощи”, – заявила она.
Детали
Гуменюк объяснила, что то, что иногда связь пробивается, указывает не на технические повреждения, а именно на глушение со стороны оккупантов.
“Возможно, за какой-то период времени связь еще станет и будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки”, – добавила спикер.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.