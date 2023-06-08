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Перед підривом на Каховській ГЕС окупанти глушили зв'язок та не попередили власні підрозділи - Гуменюк

Київ • УНН

 • 181941 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Перед тим, як вчинити підрив на Каховській ГЕС, росіяни глушили зв’язок та не попередили власні підрозділи, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, додавши, що таким чином рф хотіла максимально приховати свою винуватість у трагедії, передає УНН.

Перед підривом на Каховській ГЕС окупанти глушили зв'язок та не попередили власні підрозділи - Гуменюк

Цитата

“Вони (ворог - ред.) глушили зв'язок перед самим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи. Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу”, – заявила вона.

Деталі

Гуменюк пояснила, що те, що подекуди зв'язок пробивається, вказує не на технічні пошкодження, а саме на глушіння з боку окупантів.

“Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще становиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки”, – додала речниця.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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