Перед підривом на Каховській ГЕС окупанти глушили зв'язок та не попередили власні підрозділи - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Перед тим, як вчинити підрив на Каховській ГЕС, росіяни глушили зв’язок та не попередили власні підрозділи, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, додавши, що таким чином рф хотіла максимально приховати свою винуватість у трагедії, передає УНН.
Цитата
“Вони (ворог - ред.) глушили зв'язок перед самим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи. Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу”, – заявила вона.
Деталі
Гуменюк пояснила, що те, що подекуди зв'язок пробивається, вказує не на технічні пошкодження, а саме на глушіння з боку окупантів.
“Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще становиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки”, – додала речниця.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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