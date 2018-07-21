Перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе подрались болельщики

Полиция получила сообщение о том, что возле дельфинария "Немо" на пляже Ланжерон конфликтует группа футбольных болельщиков. Для проверки в Приморский отдел полиции были доставлены семь человек.

Как было установлено, между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, составлены административные протоколы по ст.173 КУоАП в отношении шести участников события.

Как сообщал УНН, сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Порядок на матче Суперкубка Украины запезпечуватимуть 1,2 тыс. правоохранителей.