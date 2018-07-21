Перед матчем за Суперкубок України в Одесі побилися вболівальники
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Перед футбольним матчем за Суперкубок України на пляжі Ланжерон в Одесі стався конфлікт між вболівальниками. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає УНН.
Поліція отримала повідомлення про те, що біля дельфінарію "Немо" на пляжі Ланжерон конфліктує група футбольних вболівальників. Для перевірки до Приморського відділу поліції були доставлені семеро осіб.
Як було встановлено, між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якої чоловік завдав декілька ударів двом своїм опонентам.
Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Крім того, складено адміністративні протоколи за ст.173 КУпАП стосовно шести учасників події.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Одесі на стадіоні “Чорноморець” відбудеться поєдинок за Суперкубок України між київським “Динамо” та донецьким “Шахтарем”.
Порядок на матчі Суперкубку України запезпечуватимуть 1,2 тис. правоохоронців.