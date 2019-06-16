Перед Эйфелевой башней нарисовали 600-метровую картину, которую посвятили мигрантам

Рисунок сделан с помощью биологической краски. На траве Марсового поля художник изобразил руки, держащие друг друга. Работа под названием "За стенами" простирается на 600 метров вдоль всего поля. Вид на работу лучше всего виден с Эйфелевой башни.

Художник создает свои работы на склонах гор и в парках. Благодаря биологическим свойствам краски - рисунок держится несколько дней, после чего естественным образом исчезает. Такая же судьба ожидает и последнюю работу Сайпа, которая исчезнет когда вырастет трава.

Рисунок изображает переплетенные руки и посвящен благотворительной организации SOS Mediterranee, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море.

Проект будет открыт сегодня, 16 июня. В церемонии примет участие мэр Парижа Анн Идальго.

Напомним, в Париже похитили работу художника Бэнкси.