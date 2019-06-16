Перед Ейфелевою вежею намалювали 600-метрову картину, яку присвятили мігрантам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Французький художник Сайп (справжнє ім’я Гійом Легрос) створив масштабну картину на Марсовому полі у Парижі, присвятивши її мігрантам та благодійній організації SOS Mediterranee. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Малюнок зроблений за допомогою біологічної фарби. На траві Марсового поля художник зобразив руки, що тримають одна одну. Робота під назвою “За стінами” простягається на 600 метрів уздовж всього поля. Вид на роботу найкраще видно з Ейфелевої вежі.
Художник створює свої роботи на схилах гір та у парках. Завдяки біологічним властивостям фарби — малюнок тримається кілька днів, після чого природним чином зникає. Така ж доля чекає і на останню роботу Сайпа, що зникне коли виросте трава.
Малюнок зображає переплетені руки та присвячений благодійній організації SOS Mediterranee, що займається порятунком мігрантів у Середземному морі.
Проект буде відкрито сьогодні, 16 червня. У церемонії візьме участь мер Парижа Анн Ідальго.
Нагадаємо, у Парижі викрали роботу художника Бенксі.