Пентагон выделяет 1 млрд долл. на стену на границе с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Пентагон разрешил перечислить 1 млрд долл. для строительства новых инженерных сооружений вдоль границы США с Мексикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
В заявлении Пентагона говорится, что законодательство уполномочивает министерство обороны "строить дороги и ограждения и устанавливать освещение для блокировки коридоров контрабанды наркотиков через международные границы США". Средства направят на строительство около 91 км ограждения.
Это решение принято в обход конгресса США. Теперь на границе должны построить стену, которую обещал во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп.
Демократы в течение длительного времени решительно протестовали против этого шага. Сенаторы-демократы уже возмутились, что Пентагон не обращался за разрешением в соответствующие комитеты, прежде чем принимать такое решение.
Трамп называет ситуацию на южной границе "кризисом" и настаивает на необходимости физического барьера, чтобы остановить переход преступников в США. Его критики говорят, что эта политика привела к чрезвычайной ситуации на границе.
Президент США объявил чрезвычайную ситуацию 15 февраля после того, как конгресс отказал ему в выделении 5,7 млрд долларов для строительства стены. Поэтому через Пентагон он стремится обойти конгресс и построить стену благодаря военному финансированию.
Демократы считают это неконституционным. Контролируемая ими палата представителей приняла резолюцию об отмене чрезвычайной ситуации в прошлом месяце, потом еще 12 республиканцев встали на сторону демократов. Однако президент наложил вето на эту резолюцию.
Теперь конгрессу требуется две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть это вето, что вряд ли может произойти.