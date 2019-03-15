Сенат США відхилив декларацію Трампа про НС на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сенат США проголосував проти декларації президента Дональда Трампа про надзвичайний стан на кордоні США з Мексикою. Трамп обіцяє накласти вето. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
За цю постанову проголосували 59 сенаторів проти 41.
Трамп в Twitter заявив, що він накладе вето на резолюцію.
"З нетерпінням чекаю, щоб накласти вето на" натхненну "демократами резолюцію, яка відкриє кордони на тлі збільшення злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в нашій країні. Я дякую всім сильним республіканцям, які проголосували за підтримку безпеки кордонів і нашу надзвичайно потрібну стіну", - написав Трамп в соцмережі.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намір включити до бюджетного запиту на 2020 фінансовий рік (почнеться 1 жовтня 2019 роки) додаткові 8,6 млрд доларів на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні.