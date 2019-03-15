Сенат США отклонил декларацию Трампа о ЧП на границе с Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сенат США проголосовал против декларации президента Дональда Трампа о чрезвычайном положении на границе США с Мексикой. Трамп обещает наложить вето. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
За это постановление проголосовали 59 сенаторов против 41.
Трамп в Twitter заявил, что он наложит вето на резолюцию.
"С нетерпением жду, чтобы наложить вето на "вдохновенную" демократами резолюцию, которая откроет границы на фоне увеличения преступности, наркотиков и торговли людьми в нашей стране. Я благодарю всех сильных республиканцев, которые проголосовали за поддержку безопасности границ и нашу чрезвычайно нужную стену", - написал Трамп в соцсети.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа намерена включить в бюджетный запрос на 2020 финансовый год (который начнется 1 октября 2019 годы) дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.