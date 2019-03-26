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Пентагон виділяє 1 млрд дол. на стіну на кордоні з Мексикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Пентагон дозволив перерахувати 1 млрд дол. для будівництва нових інженерних споруджень уздовж кордону США з Мексикою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Пентагон виділяє 1 млрд дол. на стіну на кордоні з Мексикою

У заяві Пентагону йдеться про те, що законодавство уповноважує міністерство оборони "будувати дороги і огорожі та встановлювати освітлення для блокування коридорів контрабанди наркотиків через міжнародні кордони США". Кошти направлять на будівництво близько 91 км загорожі.

Це рішення ухвалене в обхід конгресу США. Тепер на кордоні мають побудувати стіну, яку обіцяв під час своєї передвиборної кампанії президент США Дональд Трамп.

Демократи протягом тривалого часу рішуче протестували проти цього кроку. Сенатори-демократи вже обурилися, що Пентагон не звертався за дозволом до відповідних комітетів, перш ніж ухвалювати таке рішення.

Трамп називає ситуацію на південному кордоні "кризою" і наполягає на необхідності фізичного бар'єра, щоб зупинити перехід злочинців до США. Його критики кажуть, що ця політика призвела до надзвичайної ситуації на кордоні.

Президент США оголосив надзвичайну ситуацію 15 лютого після того, як конгрес відмовив йому у виділенні 5,7 млрд доларів для будівництва стіни. Тож через Пентагон він прагне обійти конгрес і побудувати стіну завдяки військовому фінансуванню.

Демократи вважають це неконституційним. Контрольована ними палата представників ухвалила резолюцію про скасування надзвичайної ситуації минулого місяця, пізніше ще 12 республіканців стали на бік демократів. Однак президент наклав вето на цю резолюцію.

Тепер конгресу потрібно дві третини голосів в обох палатах, аби подолати це вето, що навряд може статися.

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