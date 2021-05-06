Пентагон: США отслеживает падение неуправляемой китайской ракеты на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Ракета Long March 5B ( "Чанчжэн-5"), которую запустил Китай во вторник, потеряла управление и может войти в атмосферу и упасть на Землю уже в эти выходные. В Пентагоне США заверили, что отслеживают траекторию движения ракеты и ее обломков и примут меры, если обломки будут угрожать населению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Командование космических сил США отслеживает движение обломков ракеты, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в среду. Корпус ракеты "практически не пострадал", сказал чиновник.
Контекст
29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ( "Чанчжэн-5") массой 22 тонны. В Пентагона вызывает опасения, что большие части ракеты-носителя, схода с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести вред человечеству.
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