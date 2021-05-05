Китайська ракета, яка вийшла з під контролю, може впасти на Землю 8 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Китайська ракета Long March 5B ("Чанчжен-5В") вийшла з-під контролю, і може впасти на Землю 8 травня. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі не може бути визначено раніше, ніж за кілька годин до цієї події, але 18-та ескадрилья космічного контролю надаватиме щоденні оновлення про місцезнаходження ракети через веб-сайт Space Track", - заявив спікер Пентагону Майк Ховард.
Деталі
Як передає відомство, загрозу падіння на Землю викликає вага ракети, яка становить 22 тонни, при меншій вазі більшість об'єктів космічного сміття згорає в атмосфері.
Додамо
"Ракета знову увійде в атмосферу десь 8-10 травня. Ризик того, що буде завдано якоїсь шкоди або що вона потрапить в когось, досить малий - не нікчемний, це може статися, - але ризик того, що вона потрапить в вас, неймовірно малий", - заявив астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.
Як передає видання SpaceNews, в разі падіння "Чанчжен-5В" на Землю - це стане одним з найбільших випадків неконтрольованого входу в атмосферу космічного апарату.
Контекст
29 квітня Китай успішно запустив основний модуль "Тяньхе" на майбутню китайську багатомодульну орбітальну станцію.
Основний модуль на майбутню орбітальну станцію успішно вивела ракета "Чанчжен-5", яка стартувала з космодрому Веньчан.