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Китайская ракета, которая вышла из под контроля, может упасть на Землю 8 мая

Китайская ракета, которая вышла из под контроля, может упасть на Землю 8 мая

Киев  •  УНН

 • 36164 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Китайская ракета Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля, и может упасть на Землю 8 мая. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли не может быть определено раньше, чем за несколько часов до этого события, но 18-я эскадрилья космического контроля будет предоставлять ежедневные обновления о местоположении ракеты через веб-сайт Space Track”, - заявил спикер Пентагона Майк Ховард.

Детали

Как передает ведомство, угрозу падения на Землю вызывает вес ракеты, который составляет 22 тонны, при меньшем весе большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере.

Добавим

"Ракета снова войдет в атмосферу где-то 8-10 мая. Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что она попадет в кого-то, довольно мал – не ничтожен, это может случиться, – но риск того, что она попадет в вас, невероятно мал", – заявил астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Как передает издание SpaceNews, в случае падения "Чанчжэн-5В" на Землю - это станет одним из крупнейших случаев неконтролируемого входа в атмосферу космического аппарата.

Контекст

29 апреля Китай успешно запустил основной модуль "Тяньхэ" на будущую китайскую многомодульную орбитальную станцию.
Основной модуль на будущую орбитальную станцию успешно вывела ракета “Чанчжэн-5”, которая стартовала с космодрома Вэньчан.

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