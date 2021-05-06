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Пентагон: США відслідковує падіння некерованої китайської ракети на Землю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Ракета Long March 5B ("Чанчжен-5"), яку запустив Китай у вівторок, втратила керування і може увійти в атмосферу і впасти на Землю вже цими вихідними. У Пентагоні США запевнили, що відслідковують траекторію руху ракети і її уламків і вживатимуть заходів, якщо уламки загрожуватимуть населенню. Про це інформує УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Командування космічних сил США відслідковує рух уламків ракети, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у середу. Корпус ракети "практично не постраждав", сказав посадовець.

Контекст

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ("Чанчжен-5") масою 22 тонни. У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди людству.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китайська ракета, яка вийшла з під контролю, може впасти на Землю 8 травня

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