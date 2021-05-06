Пентагон: США відслідковує падіння некерованої китайської ракети на Землю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Ракета Long March 5B ("Чанчжен-5"), яку запустив Китай у вівторок, втратила керування і може увійти в атмосферу і впасти на Землю вже цими вихідними. У Пентагоні США запевнили, що відслідковують траекторію руху ракети і її уламків і вживатимуть заходів, якщо уламки загрожуватимуть населенню. Про це інформує УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Командування космічних сил США відслідковує рух уламків ракети, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у середу. Корпус ракети "практично не постраждав", сказав посадовець.
Контекст
29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ("Чанчжен-5") масою 22 тонни. У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди людству.
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