Пентагон: США відслідковує падіння некерованої китайської ракети на Землю

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Командування космічних сил США відслідковує рух уламків ракети, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у середу. Корпус ракети "практично не постраждав", сказав посадовець.

Контекст

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B ("Чанчжен-5") масою 22 тонни. У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди людству.

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