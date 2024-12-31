Пентагон раскрыл реальную эффективность северокорейских военных в войне против Украины
Киев • УНН
Пентагон сообщает о низкой эффективности атак северокорейских подразделений в войне против Украины. Около 1000 солдат КНДР были убиты или ранены во время боевых столкновений в Курской области.
Министерство обороны США заявляет, что атаки северокорейских подразделений в войне против Украины являются малоэффективными, тогда как потери - высокими. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.
Детали
Во время брифинга представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон поддерживает оценку Белого дома относительно потерь северокорейских военных в боях против Украины на территории Курской области РФ.
По оценкам, около 1000 солдат КНДР были убиты или ранены во время боевых столкновений.
В ведомстве отмечают, что атаки северокорейских подразделений в регионе малоэффективны, тогда как потери среди их военных остаются высокими.
Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли19 дек. 2024, 04:25 • 16483 просмотра