Пентагон раскрыл реальную эффективность северокорейских военных в войне против Украины

Министерство обороны США заявляет, что атаки северокорейских подразделений в войне против Украины являются малоэффективными, тогда как потери - высокими. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.

Детали

Во время брифинга представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон поддерживает оценку Белого дома относительно потерь северокорейских военных в боях против Украины на территории Курской области РФ.

По оценкам, около 1000 солдат КНДР были убиты или ранены во время боевых столкновений.

В ведомстве отмечают, что атаки северокорейских подразделений в регионе малоэффективны, тогда как потери среди их военных остаются высокими.

Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли