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Пентагон розкрив реальну ефективність північнокорейських військових у війні проти України

Пентагон розкрив реальну ефективність північнокорейських військових у війні проти України

Київ • УНН

 • 27911 перегляди

Пентагон повідомляє про низьку ефективність атак північнокорейських підрозділів у війні проти України. Близько 1000 солдатів КНДР було вбито або поранено під час бойових зіткнень у Курській області.

Міністерство оборони США заявляє, що атаки північнокорейських підрозділів у війні проти України є малоефективними, тоді як втрати – високими. Про це повідомляє Пентагон, передає УНН.

Деталі 

Під час брифінгу представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон підтримує оцінку Білого дому щодо втрат північнокорейських військових у боях проти України на території Курської області рф.

За оцінками, близько 1000 солдатів КНДР було вбито або поранено під час бойових зіткнень. 

У відомстві зазначають, що атаки північнокорейських підрозділів у регіоні є малоефективними, тоді як втрати серед їх військових залишаються високими. 

Північнокорейські військові зазнали втрат під курськом: понад 100 солдатів загинули19.12.24, 06:25 • 16946 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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