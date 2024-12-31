Пентагон розкрив реальну ефективність північнокорейських військових у війні проти України
Київ • УНН
Пентагон повідомляє про низьку ефективність атак північнокорейських підрозділів у війні проти України. Близько 1000 солдатів КНДР було вбито або поранено під час бойових зіткнень у Курській області.
Міністерство оборони США заявляє, що атаки північнокорейських підрозділів у війні проти України є малоефективними, тоді як втрати – високими. Про це повідомляє Пентагон, передає УНН.
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Під час брифінгу представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон підтримує оцінку Білого дому щодо втрат північнокорейських військових у боях проти України на території Курської області рф.
За оцінками, близько 1000 солдатів КНДР було вбито або поранено під час бойових зіткнень.
У відомстві зазначають, що атаки північнокорейських підрозділів у регіоні є малоефективними, тоді як втрати серед їх військових залишаються високими.
Північнокорейські військові зазнали втрат під курськом: понад 100 солдатів загинули19.12.24, 06:25 • 16946 переглядiв