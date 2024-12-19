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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли

Северокорейские военные понесли потери под курском: более 100 солдат погибли

Киев  •  УНН

 • 5374 просмотра

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ВСУ нанесли значительные потери военным КНДР в районе курска: более 100 погибших и около 1000 раненых. Причиной потерь стала неподготовленность северокорейских подразделений к современной войне.

Во время боев в районе курска ВСУ нанесли значительные потери северокорейским военным, которые дислоцированы в террористической стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным разведки Южной Кореи, более 100 солдат КНДР погибли, а около 1000 получили ранения. Такие потери свидетельствуют о сложностях, с которыми сталкиваются эти подразделения из-за отсутствия опыта и необычных условий ведения боев. 

Расположение военных в открытой местности, где активно применяются беспилотные системы, стало серьезным вызовом для северокорейских подразделений. Отсутствие подготовки к современным формам войны привело к потерям среди личного состава, что ставит под сомнение их эффективность в поддержке российских сил. 

"Их количество может возрасти": Зеленский рассказал об участии северокорейских солдат во вражеских атаках17 дек. 2024, 12:35 • 11955 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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