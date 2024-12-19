Во время боев в районе курска ВСУ нанесли значительные потери северокорейским военным, которые дислоцированы в террористической стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным разведки Южной Кореи, более 100 солдат КНДР погибли, а около 1000 получили ранения. Такие потери свидетельствуют о сложностях, с которыми сталкиваются эти подразделения из-за отсутствия опыта и необычных условий ведения боев.

Расположение военных в открытой местности, где активно применяются беспилотные системы, стало серьезным вызовом для северокорейских подразделений. Отсутствие подготовки к современным формам войны привело к потерям среди личного состава, что ставит под сомнение их эффективность в поддержке российских сил.

"Их количество может возрасти": Зеленский рассказал об участии северокорейских солдат во вражеских атаках