"Их количество может возрасти": Зеленский рассказал об участии северокорейских солдат во вражеских атаках
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что украинские защитники сдерживают атаки, участие в которых принимают северокорейские солдаты. По его словам, их количество может возрасти, поэтому необходимо усиливать оборонное сотрудничество.
Президент Владимир Зеленский заявил, что количество северокорейских войск, участвующих в атаках, которые сейчас сдерживают украинские защитники, может возрасти, и мир должен это осознавать и усиливать оборонное сотрудничество. Об этом он заявил во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает УНН.
Детали
"Сейчас украинские солдаты сдерживают атаки, в которых участвуют северокорейские солдаты. Их количество может возрасти, и мы все должны осознавать это", - сказал Зеленский.
Он убежден, что путин не может справиться самостоятельно, поэтому и втягивает других в большую войну.
"Пхеньян так же пренебрегает человеческой жизнью, как и москва, расплачиваясь людьми с россией. Это снова и снова возвращает нас к необходимости усиливать наше оборонное сотрудничество - в производстве всех типов вооружений, позволяющих вести войну на расстоянии", - добавил Президент.
По его словам, Украине нужно больше ракет, артиллерии дронов и другого вооружения.
Напомним
Зеленский заявил, что после боев с украинскими Силами обороны россияне пытаются сжечь лица погибших военных Северной Кореи.