"Их количество может возрасти": Зеленский рассказал об участии северокорейских солдат во вражеских атаках

Президент Владимир Зеленский заявил, что количество северокорейских войск, участвующих в атаках, которые сейчас сдерживают украинские защитники, может возрасти, и мир должен это осознавать и усиливать оборонное сотрудничество. Об этом он заявил во время обращения к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает УНН.

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"Сейчас украинские солдаты сдерживают атаки, в которых участвуют северокорейские солдаты. Их количество может возрасти, и мы все должны осознавать это", - сказал Зеленский.

Он убежден, что путин не может справиться самостоятельно, поэтому и втягивает других в большую войну.

"Пхеньян так же пренебрегает человеческой жизнью, как и москва, расплачиваясь людьми с россией. Это снова и снова возвращает нас к необходимости усиливать наше оборонное сотрудничество - в производстве всех типов вооружений, позволяющих вести войну на расстоянии", - добавил Президент.

По его словам, Украине нужно больше ракет, артиллерии дронов и другого вооружения.

Напомним

Зеленский заявил, что после боев с украинскими Силами обороны россияне пытаются сжечь лица погибших военных Северной Кореи.