Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частным образом

В Пентагоне призывают Конгресс США одобрить запрос на дополнительное финансирование для Украины как публично, так и во время частных заседаний. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Соединенные Штаты не могут предоставлять пакеты помощи с декабря. Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс одобрить запрос как публично, так и частным образом на наших заседаниях, - сказала Сингх.

Детали

Она добавила, что Пентагон обеспокоен тем, что россия ищет поддержки для финансирования собственных возможностей в таких странах, как Иран и КНДР.

По словам пресс-секретаря, непредоставление Украине военной поддержки со стороны США вызывает беспокойство, ведь "поддержка Соединенными Штатами Украины невероятно важна для демонстрации единого послания не только для европейского мира и россии, но и для всего мира".

И я думаю, что члены Конгресса из обеих партий понимают, какое влияние это может иметь, - добавила Сингх.

Справочно

В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма - на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

Напомним

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, объявил следующие несколько месяцев критически важными для защиты Украины от продолжающейся российской агрессии. Он отметил необходимость быстрого оказания поддержки со стороны Конгресса на фоне сокращения поставок оружия.