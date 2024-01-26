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Пентагон закликає Конгрес схвалити пакет допомоги для України як публічно, так і приватно

Пентагон закликає Конгрес схвалити пакет допомоги для України як публічно, так і приватно

Київ • УНН

 • 25732 перегляди

Пентагон закликав Конгрес схвалити фінансування України. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила важливість підтримки України з боку США, побоюючись, що росія шукає фінансової допомоги від таких країн, як Іран та Північна Корея.

У Пентагоні закликають Конгрес США схвалити запит на додаткове фінансування для України як публічно, так і під час приватних засідань. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

Сполучені Штати не можуть надавати пакети допомоги із грудня. Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес схвалити запит як публічно, так і приватно на наших засіданнях,

- сказала Сінгх.

Деталі

Вона додала, що Пентагон стурбований тим, що росія шукає підтримки для фінансування власних можливостей у таких країнах, як Іран та КНДР.

За словами речниці, ненадання Україні військової підтримки з боку США викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і росії, але й для всього світу".

І я думаю, що члени Конгресу з обох партій розуміють, який вплив це може мати,

- додала Сінгх.

Довідково

У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

Нагадаємо

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому, оголосив наступні кілька місяців критично важливими для захисту України від триваючої російської агресії. Він наголосив на необхідності швидкого надання підтримки з боку Конгресу на тлі скорочення постачання зброї.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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