Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

Так, в стратегии Пентагона говорится, что Россия, как правило, придерживалась международного права при определении арктических границ, но опасения США связаны с регулированием перевозок по Северному морскому пути.

"Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в ее пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к спорным водам и ресурсам в Арктике", - говорится в документе.

Отмечается, что это может прямо или косвенно ограничить возможности в перемещении военных сил и повлиять на стратегические задачи США в мире, "связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе".

Кроме того, Пентагон рассматривает Арктику как стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США. Пентагон намерен сохранить основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества.

Напомним, Исландия выразила обеспокоенность наращиванием со стороны РФ военного потенциала в Арктике.