Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит. Об этом говорится в опубликованной стратегии Минобороны США по Арктике, передает УНН.
Так, в стратегии Пентагона говорится, что Россия, как правило, придерживалась международного права при определении арктических границ, но опасения США связаны с регулированием перевозок по Северному морскому пути.
"Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в ее пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к спорным водам и ресурсам в Арктике", - говорится в документе.
Отмечается, что это может прямо или косвенно ограничить возможности в перемещении военных сил и повлиять на стратегические задачи США в мире, "связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе".
Кроме того, Пентагон рассматривает Арктику как стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США. Пентагон намерен сохранить основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества.
Напомним, Исландия выразила обеспокоенность наращиванием со стороны РФ военного потенциала в Арктике.