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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 108894 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136199 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

Киев  •  УНН

 • 8941 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит. Об этом говорится в опубликованной стратегии Минобороны США по Арктике, передает УНН.

Так, в стратегии Пентагона говорится, что Россия, как правило, придерживалась международного права при определении арктических границ, но опасения США связаны с регулированием перевозок по Северному морскому пути.

"Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в ее пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к спорным водам и ресурсам в Арктике", - говорится в документе.

Отмечается, что это может прямо или косвенно ограничить возможности в перемещении военных сил и повлиять на стратегические задачи США в мире, "связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе".

Кроме того, Пентагон рассматривает Арктику как стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США. Пентагон намерен сохранить основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества.

Напомним, Исландия выразила обеспокоенность наращиванием со стороны РФ военного потенциала в Арктике.

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