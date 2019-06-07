Пентагон побоюється самостійних дій Росії в Арктиці

КИЇВ. 7 червня. УНН. Росія може встановити межі свого континентального шельфу в Арктиці в односторонньому порядку у випадку, якщо рішення міжнародних організацій з цього питання її не влаштує. Про це йдеться в опублікованій стратегії Міноборони США щодо Арктики, передає УНН.