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Пентагон побоюється самостійних дій Росії в Арктиці

Пентагон побоюється самостійних дій Росії в Арктиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Росія може встановити межі свого континентального шельфу в Арктиці в односторонньому порядку у випадку, якщо рішення міжнародних організацій з цього питання її не влаштує. Про це йдеться в опублікованій стратегії Міноборони США щодо Арктики, передає УНН.

Так, у стратегії Пентагону зазначено, що Росія, як правило, дотримувалася міжнародного права при визначенні арктичних кордонів, але побоювання США пов'язані з регулюванням перевезень по Північному морському шляху.

"Росія в односторонньому порядку може прийняти рішення встановити ці межі, якщо процедури виявляться не на її користь, і застосувати свій військовий потенціал для заборони доступу до спірних вод і ресурсів в Арктиці", - йдеться в документі.

Зазначається, що це може прямо або побічно обмежити можливості в переміщенні військових сил і вплинути на стратегічні завдання США в світі, "пов'язані з суперництвом з Китаєм і Росією в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі".

Крім того, Пентагон розглядає Арктику як стратегічну територію в якості потенційного напрямку нападу на США. Пентагон має намір зберегти заснований на правилах порядок в регіоні без розпалювання стратегічного суперництва.

Нагадаємо, Ісландія висловила стурбованість нарощуванням з боку РФ військового потенціалу в Арктиці.

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