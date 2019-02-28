Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

По данным источников издания, Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, составляет 14 тысяч военнослужащих. Которые остались будет поставлена задача сосредоточиться исключительно на борьбе с терроризмом. А задачи обучения и подготовки афганских военнослужащих и сил безопасности будет возложена на контингенты стран Европы и Австралии общей численностью 8,6 тысяч человек.

Источниками информации названы несколько бывших и действующих должностных лиц США и стран Европы. План предназначен для того, чтобы облегчить переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями движения "Талибан". Источники предупредили, что президент Дональд Трамп в принципе способен аннулировать план в любой момент.

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Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что Вашингтон намерен отозвать свой военный контингент из Афганистана, если власти этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". В середине января Халилзад, который возглавлял американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, не укрывать террористические группировки на афганской территории.

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Напомним, в 2018 году в Афганистане было убито рекордное количество мирных жителей.

Как сообщал УНН, США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире.