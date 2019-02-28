Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15582 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39330 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119553 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122458 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124259 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122439 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154494 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117323 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

Киев  •  УНН

 • 7742 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие три — пять лет и предназначен в которой содержится предложение на межафганских переговорах. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, передает УНН.

По данным источников издания, Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, составляет 14 тысяч военнослужащих. Которые остались будет поставлена задача сосредоточиться исключительно на борьбе с терроризмом. А задачи обучения и подготовки афганских военнослужащих и сил безопасности будет возложена на контингенты стран Европы и Австралии общей численностью 8,6 тысяч человек.

Источниками информации названы несколько бывших и действующих должностных лиц США и стран Европы. План предназначен для того, чтобы облегчить переговоры спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями движения "Талибан". Источники предупредили, что президент Дональд Трамп в принципе способен аннулировать план в любой момент.

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Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что Вашингтон намерен отозвать свой военный контингент из Афганистана, если власти этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан". В середине января Халилзад, который возглавлял американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей по поводу рамок мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, не укрывать террористические группировки на афганской территории.

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Напомним, в 2018 году в Афганистане было убито рекордное количество мирных жителей.

Как сообщал УНН, США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире.

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