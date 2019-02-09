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США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир - NYT

США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Збройні сили США значно посилили в останні місяці атаки проти бойовиків руху "Талібан" в Афганістані з тим, щоб змусити їх якомога швидше укласти мирну угоду з афганською владою. Про це повідомила в п'ятницю в електронній версії газета The New York Times, передає УНН.

За даними газети, Пентагон з минулої осені збільшив число авіаударів і наземних спецоперацій, проведених проти талібів на території Афганістану. Вашингтон, за відомостями джерел видання, використовує це як додатковий важіль на переговорах про мир, які США ведуть з талібами.

Як заявили джерела газети, зусилля Вашингтона, схоже, приносять свої плоди. За їх словами, в ході консультацій члени радикального руху скаржилися спецпредставникові США по Афганістану Халілзад Залмаю з приводу збільшення кількості атак. Як пише газета, йдеться про найбільше посилення військової кампанії США проти "Талібану" за останні чотири роки.

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Тільки з вересня 2018 року ВС США завдали понад 2 тисячі ударів по позиціям афганських талібів, зазначає The New York Times. Для порівняння, за весь 2014 рік ця цифра склала близько 2,4 тисяч ударів. У 2017 році Пентагон атакував позиції радикального руху більше 7 тисяч разів. Також за останні п'ять місяців міноборони США більш ніж удвічі збільшило число спільних наземних операцій американських і афганських військ проти талібів, пише газета.

Раніше американський лідер Дональд Трамп заявив про те, що США мають намір відкликати свій військовий контингент з Афганістану, якщо владі цієї країни вдасться укласти угоду про мир з бойовиками руху "Талібан", чому активно сприяє Вашингтон.

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Минулого місяця спецпредставник США Халілзад після проведення переговорів з талібами заявив в інтерв'ю The New York Times, що Вашингтон і "Талібан" досягли принципових домовленостей про рамках мирної угоди, згідно з яким бойовики гарантують, що не вкривати терористичні угруповання на підконтрольних їм територіях в Афганістані.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що американські військові зможуть “швидко повернутися” до Афганістану або Сирії, якщо виникне така необхідність.

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