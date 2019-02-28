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Пентагон готовий запропонувати талібам вивести війська США з Афганістану через п'ять років

Пентагон готовий запропонувати талібам вивести війська США з Афганістану через п'ять років

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство оборони США підготувало план, що передбачає виведення американських військ з Афганістану в майбутні три — п’ять років і призначений в якій міститься пропозиція на межафганскіх переговорах. Про це повідомила в четвер газета The New York Times, передає УНН.

За даними джерел видання, Пентагон обговорив цей план з союзниками в Європі, які відреагували в цілому в позитивному ключі. Так, пропонується в найближчі місяці скоротити вдвічі чисельність контингенту США в Афганістані, що становить 14 тисяч військовослужбовців. Які залишилися буде поставлена задача зосередитися виключно на боротьбі з тероризмом. А завдання навчання і підготовки афганських військовослужбовців і сил безпеки буде покладено на контингенти країн Європи і Австралії загальною чисельністю 8,6 тисяч осіб.

Джерелами інформації названі кілька колишніх і діючих посадових осіб США і країн Європи. План призначений для того, щоб полегшити переговори спецпредставника США по Афганістану Залмая Халілзада з представниками руху “Талібан”. Джерела попередили, що президент Дональд Трамп в принципі здатний анулювати план в будь-який момент.

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Раніше президент США Дональд Трамп в бесіді з журналістами в Білому домі заявив про те, що Вашингтон має намір відкликати свій військовий контингент з Афганістану, якщо владі цієї країни вдасться укласти угоду про мир з бойовиками руху “Талібан”. В середині січня Халілзад, який очолював американську делегацію на переговорах з талібами в Досі, в інтерв’ю газеті The New York Times заявив, що представники Сполучених Штатів і руху “Талібан” досягли принципових домовленостей з приводу рамок мирної угоди, згідно з яким бойовики гарантують, що не вкривати терористичні угруповання на афганській території.

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Нагадаємо, у 2018 році в Афганістані було вбито рекордну кількість мирних жителів.

Як повідомляв УНН, США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир.

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