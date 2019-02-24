У 2018 році в Афганістані було вбито рекордну кількість мирних жителів

"В результаті конфлікту в Афганістані загинуло 3 804 мирних жителя, в тому числі 927 дітей, що є рекордним показником, що призвело до зростання смертності серед цивільного населення на 11 відсотків у порівнянні з 2017 роком, йдеться в доповіді Місії ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА )", - йдеться в повідомленні.

Тадамічі Ямамото, високопоставлений представник ООН в Афганістані вважає, що найкращий спосіб зупинити вбивства і каліцтва мирних жителів - це припинити бойові дії.

Нагадаємо, в результаті збройних зіткнень в Афганістані в січні 2019 року загинули понад 900 осіб, поранення отримали не менше 800 афганців.



