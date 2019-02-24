В 2018 году в Афганистане было убито рекордное число мирных жителей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22846 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45013 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120541 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123206 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124590 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122561 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154913 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В 2018 году в Афганистане было убито рекордное число мирных жителей

В 2018 году в Афганистане было убито рекордное число мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 9177 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В прошлом году было убито рекордное число афганских гражданских лиц из-за усиления воздушных атак со стороны сил США и новых террористических актов, совершенных террористами-смертниками. Об этом говорится в сообщении ООН, опубликованном в воскресенье, передает УНН, ссылаясь на Reuters.

"В результате конфликта в Афганистане погибло 3 804 мирных жителя, в том числе 927 детей, что является рекордным показателем, что привело к росту смертности среди гражданского населения на 11 процентов по сравнению с 2017 годом, говорится в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА)", - идется в сообщении.

Тадамичи Ямамото, высокопоставленный представитель ООН в Афганистане считает, что самый лучший способ остановить убийства и увечья мирных жителей – это прекратить боевые действия.

Напомним, в результате вооруженных столкновений в Афганистане в январе 2019 года погибли более 900 человек, ранения получили не менее 800 афганцев.

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