В Афганістані загинули понад 900 осіб у збройних сутичках з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У результаті збройних зіткнень в Афганістані в січні 2019 року загинули понад 900 осіб, поранення отримали не менше 800 афганців. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке інформаційне агентство "Анадолу".
У числі загиблих і поранених бойовики руху "Талібан", військовослужбовці афганської армії, іноземні військові і цивільні особи.
Перше збройне у новому році було 1 січня, коли бойовики руху "Талібан" атакували повіт Сайяд провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану, загинули 20 співробітників сил безпеки, ще 23 отримали поранення.
Нагадаємо, розвідка Афганістану заявила про ліквідацію командира талібів, винного в організації теракту на військовій базі, що призвів до загибелі кількох десятків військових. За повідомленням Національного управління розвідки, командир талібів на ім’я Номан був ліквідований в ході авіаудару вночі на 23 січня.