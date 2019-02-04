В Афганістані загинули понад 900 осіб у збройних сутичках з початку року

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У результаті збройних зіткнень в Афганістані в січні 2019 року загинули понад 900 осіб, поранення отримали не менше 800 афганців. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке інформаційне агентство "Анадолу".