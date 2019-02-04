В Афганистане погибли более 900 человек в вооруженных столкновениях с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В результате вооруженных столкновений в Афганистане в январе 2019 года погибли более 900 человек, ранения получили не менее 800 афганцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".
В числе погибших и раненых боевики движения "Талибан", военнослужащие афганской армии, иностранные военные и гражданские лица.
Первое вооруженное в новом году было 1 января, когда боевики движения "Талибан" атаковали уезд Сайяд провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Напомним, разведка Афганистана заявили о ликвидации командира талибов, виновного в организации теракта на военной базе, который привел к гибели нескольких десятков военных. По сообщению Национального управления разведки, командир талибов по имени Номан был ликвидирован в ходе авиаудара в ночь на 23 января.