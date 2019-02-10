Президент Афганістану готовий надати талібам офіс

“Якщо „Талібан“ хоче офіс, я надам його їм в Кабулі, Нангархарі або Кандагарі до завтрашнього дня”, — сказав Гані.

Офіційний представник офісу руху в Досі Мухамммад Сохуіл Шахін заявив агентству, що таліби хочуть міжнародного визнання їхнього офісу в Катарі.

Варто додати, що 5-6 лютого в Москві пройшли міжафганські переговори, в яких в тому числі брав участь “Талібан”. Сторони заявили про необхідність створити уряд для всіх афганців, виведення іноземних військ і невтручання зарубіжних країн у внутрішні справи республіки. Учасники конференції домовилися про отримання талібами офіційного представництва в Досі.

Як зазначав УНН, США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир.