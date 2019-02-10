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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69269 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Президент Афганистана готов предоставить талибам офис

Президент Афганистана готов предоставить талибам офис

Киев  •  УНН

 • 7732 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность предоставить возможность членам террористической организации “Талибан” открыть офис в стране. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

“Если „Талибан“ хочет офис, я предоставлю его им в Кабуле, Нангархаре или Кандагаре к завтрашнему дню”, — сказал Гани.

Официальный представитель офиса движения в Дохе Мухамммад Сохуил Шахин заявил агентству, что талибы хотят международного признания их офиса в Катаре.

Стоит добавить, что 5–6 февраля в Москве прошли межафганские переговоры, в которых в том числе участвовал “Талибан”. Стороны заявили о необходимости создать правительство для всех афганцев, вывода иностранных войск и невмешательства зарубежных стран во внутренние дела республики. Участники конференции договорились о получении талибами официального представительства в Дохе.

Как отмечал УНН, США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире.

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