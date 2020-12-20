Пенсии в следующем году будут поднимать в несколько этапов: как вырастут выплаты

"Программа повышения пенсий будет происходить в следующем году в несколько этапов. Первое - в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым 65 лет и полный стаж. Минимальная выплата растет на 400 грн – сейчас 2000 грн, будет 2400. Потом у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический перерасчет в апреле. В июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, повышается на 400 грн, и два перерасчета минимальных пенсий в связи с прожиточным минимумом – с июля и декабря", - отметила Лазебная.

Как отметила министр, "очень важно в следующем году сделать индексацию пенсий".

Добавим, дефицит Пенсионного фонда в этом году уже превысил 18 млрд грн. В бюджетном комитете ВР отмечали, что финансовое состояние Пенсионного фонда в текущем году значительно ухудшилось и продолжает увеличиваться его зависимость от ресурсов государственного бюджета и займов за счет ЕКС.

В то же время, правительство предложило в финальной версии Бюджета-2021 уменьшить расходы на трансферт Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн. В бюджетном комитете на это отмечали, что "предложение правительства усматривается недостаточно аргументированным,.. а в 2021 году вероятно возникнет необходимость увеличивать расходы государственного бюджета для Пенсионного фонда".