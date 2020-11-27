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Міністр: з січня підвищиться мінімальна пенсія для громадян від 65 років

Міністр: з січня підвищиться мінімальна пенсія для громадян від 65 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. З січня мінімальна пенсія громадянам, яким виповнилось 65 років, підвищиться на 400 гривень. Про це в ефірі “Право на владу” заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє УНН.

“Мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, кому виповнилося 65 років і у кого є повний стаж, вона підвищується на 400 гривень”, — повідомила міністр.

Лазебна зауважила, що вже у січні пенсіонери, які підпадають під цю категорію, отримають це підвищення.

Також, за її словами, у липні 2021 року буде реалізовуватися програма щодо підвищення пенсій тим, кому виповнилося 75 років.

Як повідомляв УНН, Мінсоцполітики розробило календар підвищення пенсій.

Українські Національні Новини

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