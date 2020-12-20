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Пенсії наступного року підніматимуть у кілька етапів: як зростуть виплати

Київ • УНН

 • 49458 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищуватися в декілька етапів. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає УНН.

Пенсії наступного року підніматимуть у кілька етапів: як зростуть виплати

"Програма підвищення пенсій відбуватиметься наступного року в кілька етапів. Перше - в зв'язку з тим, що підвищується пенсія для людей, яким 65 років і повний стаж. Мінімальна виплата зростає на 400 грн - зараз 2000 грн, буде 2400. Потім у нас буде індексація пенсій, потім буде підвищення працюючим пенсіонерам, автоматичний перерахунок у квітні. У липні буде програма підвищення пенсій для віку 75+, підвищується на 400 грн, і два перерахунки мінімальних пенсій у зв'язку з прожитковим мінімумом - з липня і грудня", - зазначила Лазебна.

Як зазначила міністр, "дуже важливо наступного року зробити індексацію пенсій".

Додамо, дефіцит Пенсійного фонду цього року вже перевищив 18 млрд грн. У бюджетному комітеті ВР зазначали, що фінансовий стан Пенсійного фонду у поточному році значно погіршився та продовжує збільшуватися його залежність від ресурсів державного бюджету та позик за рахунок ЄКР.

Водночас, уряд запропонував у фінальній версії Бюджету-2021 зменшити видатки на трансферт Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн. У бюджетному комітеті на це зауважували, що "пропозиція уряду вбачається недостатньо аргументованою,.. а в 2021 році ймовірно виникне необхідність збільшувати видатки державного бюджету для Пенсійного фонду".

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