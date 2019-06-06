Пенсионерам за месяц выплатили наличными 1,8 млрд грн субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Пенсионный фонд Украины в мае выплатил пенсионерам наличными 1,82 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Как отмечается, в мае 2019 года ПФУ "обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за апрель 2019 года".
Речь идет о 1,82 млрд грн, их выплачено 2,23 млн человек.
Напомним, в "Нафтогазе" заявили о сокращении правительством расходов на субсидии на 8 млрд грн.