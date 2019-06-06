Пенсіонерам за місяць виплатили готівкою 1,8 млрд грн субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Пенсійний фонд України у травні виплатив пенсіонерам готівкою 1,82 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за квітень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ПФУ.
Як зазначається, у травні 2019 року ПФУ "забезпечив виплату житлових субсидій пенсіонерам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі за квітень 2019 року".
Йдеться про 1,82 млрд грн, їх виплачено 2,23 млн осіб.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили про скорочення урядом видатків на субсидії на 8 млрд грн.