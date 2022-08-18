Пенсионер уничтожил вражеский истребитель Су-34

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«В марте пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь по вражескому истребителю Су-34, обстреливающему Чернигов. Самолет упал, а наш герой получил медаль «За содействие в охране государственной границы», – говорится в сообщении.

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В Харьковской области Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Русский истребитель ликвидировали в Изюмском районе, где сейчас продолжаются бои с оккупантами.