Пенсионер уничтожил вражеский истребитель Су-34
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинский пенсионер, уничтоживший вражеский истребитель Су-34 в марте, получил медаль «За содействие в охране государственной границы». Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.
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«В марте пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь по вражескому истребителю Су-34, обстреливающему Чернигов. Самолет упал, а наш герой получил медаль «За содействие в охране государственной границы», – говорится в сообщении.
Дополнение
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