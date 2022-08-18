Пенсіонер знищив ворожий винищувач Су-34

Цитата

«У березні пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь по ворожому винищувачу Су-34, який обстрілював Чернігів. Літак впав, а наш герой отримав медаль «За сприяння в охороні державного кордону», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

У Харківській області Повітряні Сили Збройних Сил України збили винищувач-бомбардувальник Су-34.

Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами.