Пенсіонер знищив ворожий винищувач Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Український пенсіонер, який знищив ворожий винищувач Су-34 в березні, отримав медаль «За сприяння в охороні державного кордону». Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.
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«У березні пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь по ворожому винищувачу Су-34, який обстрілював Чернігів. Літак впав, а наш герой отримав медаль «За сприяння в охороні державного кордону», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
У Харківській області Повітряні Сили Збройних Сил України збили винищувач-бомбардувальник Су-34.
Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами.