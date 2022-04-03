На Харківщині повітряні сили ЗСУ збили ворожий літак Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Харківській області Повітряні Сили Збройних Сил України збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
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“3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині”, – йдеться в повідомленні.
Додамо
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що повітряні сили збили над Одесою російські ракети.