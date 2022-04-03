Над Одесою ППО збили ракети окупантів. В деяких районах міста пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій братчук повідомив, що повітряні сили збили над Одесою російські ракети. Про це інформує УНН.
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"Не заважаємо працювати відповідним службам! Дякуємо нашим силам ППО і ДСНС. Тримаємо стрій", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Пресслужба Одеської міськради у Телеграм-каналі повідомила, що в деяких районах зафіксована пожежа.
Рекомендовано закрити вікна, не знімати на камеру обʼєкти попадання і не заважати відповідним службам виконувати свою роботу.