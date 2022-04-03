Над Одессой ПВО сбили ракеты оккупантов. В некоторых районах города пожар

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"Не мешаем работать соответствующим службам! Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС. Держим строй", - говорится в сообщении.

Детали

Пресс-служба Одесского горсовета в Телеграм-канале сообщила, что в некоторых районах зафиксирован пожар.

Рекомендовано закрыть окна, не снимать на камеру объекты попадания и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу.