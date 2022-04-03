Над Одессой ПВО сбили ракеты оккупантов. В некоторых районах города пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Спикер Одесской ОГА Сергей братчук сообщил, что воздушные силы сбили над Одессой российские ракеты. Об этом информирует УНН.
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"Не мешаем работать соответствующим службам! Спасибо нашим силам ПВО и ГСЧС. Держим строй", - говорится в сообщении.
Детали
Пресс-служба Одесского горсовета в Телеграм-канале сообщила, что в некоторых районах зафиксирован пожар.
Рекомендовано закрыть окна, не снимать на камеру объекты попадания и не мешать соответствующим службам выполнять свою работу.