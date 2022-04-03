В Харьковской области воздушные силы ВСУ сбили вражеский самолет Су-34
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Харьковской области Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом информирует Командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
Цитата
“3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области”, - говорится в сообщении.
Добавим
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчу ксообщил, что воздушные силы сбили над Одессой российские ракеты.