В Харьковской области воздушные силы ВСУ сбили вражеский самолет Су-34

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“3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области”, - говорится в сообщении.

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Представитель Одесской ОВА Сергей Братчу ксообщил, что воздушные силы сбили над Одессой российские ракеты.