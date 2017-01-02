Пенсионер повесился в собственном гараже в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. Пенсионер из села Бокийма Млынивского района повесился в первый день нового года. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Так, 63-летний мужчина был найден мертвым в собственном гараже.
При поверхностном осмотре тела пенсионера признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Покойника забрали в морг.
Почему совершил самоубийство - еще выясняет полиция, потому что мужчина не оставил предсмертной записки.
Напомним, 2 января во Львове самоубийством угрожал 35-летний мужчина, который недавно освободился из тюрьмы. В руках он держал стекло.