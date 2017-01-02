Пенсіонер повісився у власному гаражі на Рівненщині

Так, 63-річного чоловіка знайшли мертвим у власному гаражі.

При поверхневому огляді тіла пенсіонера ознак насильницької смерті експерти не виявили. Покійника забрали у морг.

Чому вчинив самогубство — ще з’ясовує поліція, бо чоловік не залишив передсмертної записки.

Нагадаємо, 2 січня у Рівному самогубством погрожував 35-річний чоловік, який нещодавно звільнився з тюрми. У руках він тримав скло.