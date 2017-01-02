Пенсіонер повісився у власному гаражі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Пенсіонер із села Бокійма Млинівського району повісився у перший день нового року. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Так, 63-річного чоловіка знайшли мертвим у власному гаражі.
При поверхневому огляді тіла пенсіонера ознак насильницької смерті експерти не виявили. Покійника забрали у морг.
Чому вчинив самогубство — ще з’ясовує поліція, бо чоловік не залишив передсмертної записки.
Нагадаємо, 2 січня у Рівному самогубством погрожував 35-річний чоловік, який нещодавно звільнився з тюрми. У руках він тримав скло.